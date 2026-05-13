モデルで女優の杉本有美（37）が13日、自身のSNSを更新。再婚と第1子妊娠を発表した。

「ご報告です」と題した文書を公開。「長年、杉本有美を温かく見守り、応援してくださるファンの皆さま、関係者の皆さまに深く感謝申し上げます。この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。また新しい命を授かり、新たな一歩を踏み出す運びとなりました」と再婚と第1子妊娠を発表した。

おなかが少しふっくらした写真も公開。「体調が優れない日が長く続き、初めて経験することばかりで、戸惑いや不安もあります。ですが、ひとつひとつの奇跡に感動し、改めて両親の偉大さを痛感する日々を過ごしております」と喜びをつづった。

「出産は秋頃を予定しています。落ち着いてからのご報告となりましたこと、ご容赦いただければ幸いです」と伝えた。

「今年で芸能生活25周年を迎えることができ、たくさんの出会いや別れがあり、皆様に支えられてきた日々。その節目に、こうしてご報告させていただけることを嬉しく思っております」と続け、「今後も感謝の気持ちを忘れず、より一層努力して参りますので、変わらぬご指導応援を賜りますよう心よりお願いいたします。2026年5月13日 杉本有美」と結んだ。

杉本は16年12月に一般男性と結婚したが、19年に離婚を発表している。