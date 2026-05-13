NCT WISHが、日本オリジナル両A面シングル『YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL』を7月15日にリリースする。

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本作にはNCT WISHとして初めて日本語をタイトルに冠した楽曲「YO-I-DON!」（読み：ヨーイドン！）と、TRFの「BOY MEETS GIRL」リメイクバージョンの2曲が収録される。“平成リバイバル”をコンセプトにした本作は、音楽と愛で人々の願いや夢を応援し叶えていくNCT WISHが、世代を問わずすべての人へ“音楽を通して新しい出会いを届けたい”というメッセージを込めた作品となっている。

あわせて、今作の楽曲ロゴも公開。「YO-I-DON!」はNCT WISHのメンバーカラーが配色され、タイトルの通り明るく元気な印象でどこか懐かしさも感じさせる雰囲気に。一方、「BOY MEETS GIRL」はボタンやチェック柄があしらわれたエモーショナルな雰囲気のロゴとなっている。

「BOY MEETS GIRL」は“出会い”、“恋”、“旅立ち”をテーマにした90年代を代表する楽曲で、NCT WISHにとって初のJ-POP楽曲のリメイクへの挑戦となる。

（文＝リアルサウンド編集部）