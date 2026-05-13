上原さくら、娘に半年隠していたSwitchをついに解禁「1日1時間までのタイマーをかけてある」

タレントの上原さくらが12日に自身のアメブロを更新し、娘との家庭内ルールや食生活に関する考えを明かした。

この日、上原は「コストコでお買い物」というタイトルでブログを更新し「このデニムのジャンスカはGUで1,500円だったと思います」と自身のコーディネートを紹介。続けて、会員制倉庫型スーパー『コストコ』で買い物したことを報告し「カルボナーラを買ってきたから今夜は夕飯がラクでいいわ〜」とコメントした。

また「switchのマリオパーティ買っちゃった」と明かし「去年の12月にドラクエやりたさに購入したswitchですが、半年近く、持っていることを娘には隠してきたんです。でもこのゴールデンウィークに解禁しちゃった」と告白。プレイ時間については「本体に1日1時間までのタイマーをかけてあるので、娘がどんなにやりたがっても1日1時間までは厳守でいきます」と家庭内のルールを説明した。

その後に更新したブログでは、夕食のメニューとして「レストランだったら5人前になりそうな山盛りサラダ」と『コストコ』で購入したカルボナーラを公開。娘の食事について「炭水化物はしっかり摂ろうと思わなくても摂れるから、ビタミンやタンパク質の方を意識してるという感じ」と栄養バランスに配慮していることを明かす一方「私なりに娘の栄養バランスを考えているつもりなのですが娘はしょっちゅう風邪を引きます」と悩みを吐露した。

最後に「もし今の食生活が将来の健康に繋がるなら、娘の食べるものは出来るだけ気をつけてあげたいです」と思いを語り、ブログを締めくくった。