ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR埼京線 全線で運転見合わせ 人身事故のため 運転再開は午後… JR埼京線 全線で運転見合わせ 人身事故のため 運転再開は午後3時すぎ見込み JR埼京線 全線で運転見合わせ 人身事故のため 運転再開は午後3時すぎ見込み 2026年5月13日 14時19分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、埼京線は、午後1時43分ごろに十条駅と赤羽駅の間で起きた人身事故のため、現在、全線で運転を見合わせています。運転再開は午後3時10分ごろになる見込みだということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 置床工事, グループウェア, 大阪, 葬祭, リハビリ, 墓, 金属加工, 世田谷区, イベント, 介護タクシー