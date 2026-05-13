「ドジャース２−６ジャイアンツ」（１２日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は４点を追う九回の第５打席で痛烈な打球を放つも、アラエズの好守に阻まれ二ゴロに倒れた。それでもフォーシームにタイミングを合わせて引っ張り込むなど、良化傾向を感じさせた。

２死無走者で迎えた打席。打てなければ最後の打者となる状況で冷静にボールを見極めてバッティングカウントを作った。４球目、高めのフォーシームをきれいにはじき返すもジャイアンツの二塁・アラエズが横っ跳びでキャッチ。最後の打者となってしまったが、フォーシームをきっちり引っ張り込んだ打球だった。ここ数試合はフォーシームに差し込まれるシーンや空振りが目立っただけに、良化を感じ取れる打席だ。

大谷は第１打席で３試合ぶりの安打となる右前打を放つと、三回の第２打席で左中間へ待望の７号ソロを放った。第３打席ではバットを一度も振ることなく冷静にボール球を見極めて四球。３打席連続出塁をマークしていた。第４打席は追い込まれてから粘るもカーブに空振り三振に倒れていた。