Photo: Haruki Matsumoto

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

こだわって揃えたクラブやウェア。いざラウンドと意気込みますが、練習の成果が上手に出ない。カジュアルゴルファーのあるあるですよね。

ミスの原因は様々ありますが例えばドライバーでのナイスショットには自分に適したセットアップをどこまで再現できるかも重要です。

そんな課題を手軽に解決できる「マルチゴルフティーVer3」を試したレポートをお届けします。

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感覚値でのセットは卒業

Photo: Haruki Matsumoto

カラフルな見た目も印象的な「マルチゴルフティーVer3」。名前のとおり複数の機能が詰まったティーです。

Photo: Haruki Matsumoto

メインの機能はティーアップ高さの固定。写真のように40〜55mmを5mm刻みの4段階で調整が可能。毎回同じ高さでにボールをセットできるので、スイングが安定しない初級者には助かりますね。

Photo: Haruki Matsumoto

素材も柔らかいため、インパクト時の抵抗も心配無用でした。

Photo: Haruki Matsumoto

自分に合う高さを見つけるまでは少し時間が必要ですが、決まったあとはオートマチックにセット完了。ミスの原因を減らせるのでレベルアップが少しだけ早くなると感じました。

＊方向指示などは公式大会などでは規定に反する場合もあるので、各大会のルールを参照ください。

台座は大きめでボールも置きやすく、刻印された矢印で狙う方向が分かりやすいのも便利なポイント。

公式競技等ではルール違反になる場合もあるので使えませんが、カジュアルなプライベートラウンドであればセットアップの練習になりますね。

金属フォークが便利

Photo: Haruki Matsumoto

ティー先端は金属製フォークのため、堅く状態の悪い芝でも刺しやすかったです。

Photo: Haruki Matsumoto

文字通りグリーンフォークとして活用OK。

筆者のレベルではボールマークが付くほどキレイにグリーンオンはできることは少ないですが……（笑）。マークの修復は徹底すべきマナーなので、あると便利なのは間違いないです。

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スピン性能に影響する溝の汚れ掃除にも活躍しますよ。

マーカーのように携帯しやすい

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付属のクリップは磁石式になっているので、よくあるボールマーカーのようにキャップで携帯も可能。

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もちろんポケットやバッグでも邪魔にならない携帯性です。

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1本のティーが2,000円越えだと高く感じますが、グリーンフォークやマーカーも兼ねたオシャレギアなのでコスパも良いと思いますよ。

技術も道具も一式揃った熟練ゴルファーさんはもちろんですが、特に初心者の人にこそオススメかも。

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＞＞ ティーの高さを数値で管理。グリーンフォーク・マーカー機能も搭載「マルチゴルフティーVer3」

Source: machi-ya

本記事制作にあたりflukeforestより製品貸与を受けております。