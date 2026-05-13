水に濡れた“艶っぽ”ビジュアル…LE SSERAFIM、新アルバムの第2弾コンセプト公開！

LE SSERAFIMが、新アルバムの第2弾ビジュアルを公開した。

LE SSERAFIMは5月13日、グループ公式SNSを通じて、2ndフルアルバム『PUREFLOW』 pt.1の「YUSU LILY」バージョンのコンセプトフォトと映像を公開した。

【写真】LE SSERAFIM、水に濡れた“艶っぽ”ビジュアル

映像は、静かな水面の中にいるメンバーたちをモノクロ映像で映し出し、幻想的で神秘的な雰囲気を演出している。

先に公開された第1弾ビジュアルコンセプト「BIRCH SCAR」が、人間の内面にある恐怖や欠乏を表現していたのに対し、「YUSU LILY」では絶えず流れる水を通して、静けさの中に続く生命力を表現している。

（写真提供＝SOURCE MUSIC）

グループ写真では、メンバーたちが水の中で互いに寄り添う姿を披露。5人の落ち着いたまなざしからは、強い絆とより深まった信頼感が感じられる。

ソロカットでは、それぞれの個性が際立った。チェウォンは、柔らかな光が広がる空間の中で、透明感あふれる魅力を披露。宮脇咲良は、水滴と濡れたヘアスタイルで清純な雰囲気を完成させた。

（写真提供＝SOURCE MUSIC）上からチェウォン、宮脇咲良

ユンジンは水面からそっと顔をのぞかせ、「I need your company」といったフレーズが写真に添えられ、叙情的な感性を演出。カズハは水中撮影に挑戦し、水の流れに身を任せるような優雅な動きを見せた。最後にウンチェは、人魚姫を思わせる姿でカメラを見つめ、より深みを増したムードを漂わせた。

特に今回のコンセプトは、LE SSERAFIMのデビューアルバム『FEARLESS』を思い起こさせる。当時メンバーたちは、人魚を連想させるスタイリングや水中セットを活用し、神秘的な魅力を見せていた。

（写真提供＝SOURCE MUSIC）上からユンジン、カズハ、ウンチェ

デビューから4年が経った今、さらに成熟したビジュアルでファンを魅了している。 なお、LE SSERAFIMの2ndフルアルバム『PUREFLOW』pt.1は、5月22日13時にリリースされる。

「恐れないから強い」と歌ってきた彼女たちは、今回のアルバムを通じて、「恐れを知っているからこそ、より強くなれた」という認識の変化を表現する。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。