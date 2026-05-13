“世界1位”を見せて胎教　パク・シネが第2子妊娠中の近況を公開、家族でアメリカ旅行へ

第2子妊娠中の女優パク・シネが、明るい近況を報告した。

“世界1位”を見せる、豪華な「胎教」となったようだ。

【写真】パク・シネ「世界一綺麗な妊婦」

パク・シネは5月13日、自身のSNSに「パパと一緒にPGAチャンピオンシップ」というコメントと共に数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、米ペンシルベニア州で開催された「PGAチャンピオンシップ」をギャラリーとして観戦する彼女の姿が収められている。

パク・シネは、キム・シウやヤン・ヨンウンといった現役の韓国人プロゴルファーのほか、「おぉ…スコッティ・シェフラー…」と、現在男子ゴルフ世界ランキング1位のスコッティ・シェフラーを間近で目撃した写真も投稿し、注目を集めた。

現在、第2子を妊娠中のパク・シネは、今秋に出産予定だ。アメリカで家族と共にゴルフを楽しみながら、リラックスした「胎教旅行」を満喫しているようだ。

（画像＝パク・シネInstagram）

（写真提供＝OSEN）パク・シネ

2022年1月に俳優のチェ・テジュンと結婚したパク・シネは、同年5月に第1子となる長男を出産。今年3月に放送が終了したドラマ『Missホンは潜入調査中』以降は、芸能活動を一時中断して第2子の出産準備に入っている。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・シネ プロフィール

1990年2月18日生まれ。2003年にドラマ『天国の階段』（SBS）でチェ・ジウの幼少期を演じた。その後も『美男（イケメン）ですね』『相続者たち』『ピノキオ』『ドクターズ〜恋する気持ち』『アルハンブラ宮殿の思い出』『シーシュポス：The Myth』といった人気ドラマに出演し、韓流女神としての地位を固めた。2022年1月、4年余り交際した俳優チェ・テジュンと結婚。同年5月には男児を出産した。