“V効果”で現地グルメも爆売れ！BTS・V、メキシコ公演の余韻を共有「僕を忘れないで」

BTSのVが、メキシコ公演の余韻を共有した。

Vは最近、自身のインスタグラムを更新。スペイン語で「Esto no es un adiós（さよならじゃないよ）」というコメントを添えて、公演の熱狂を収めた写真を投稿した。

【写真】V、メキシコ公演の余韻を共有「僕を忘れないで」

写真の中でVは、カウボーイハットにホワイトTシャツを合わせたレトロな装いを披露。ポラロイド写真には「No me olvides（僕を忘れないで）」というメッセージも記されており、ファンの胸を打った。

中でも最も大きな反響を呼んだのは、Vがメキシコの屋台料理「バンデリヤ」を食べているショットだ。夢中で頬張るVと、その様子を微笑ましく見守るメンバーたちの姿がファンの心を癒した。

この一幕は現地でも大きな話題となった。コンサート初日のパレード中にフードコートでバンデリヤを食べるVの姿が目撃されると、現地メディアは「公演期間中で最も印象的なシーンの一つ」として取り上げた。

メキシコの24時間ニュースチャンネル「adn Noticias」は「Vが会場でおやつを楽しむ姿がネット上を熱くさせた」と伝え、日刊紙「Excelsior」はバンデリヤの売上急増に注目し、これを“Vエフェクト（V効果）”と表現した。

（写真＝V Instagram）

なお、メキシコシティ公演を成功裏に終えたBTSは、5月17日（現地時間）に米スタンフォードでワールドツアーの熱狂を繋いでいく。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。