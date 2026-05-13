◆米大リーグ ブルージェイズ６―７レイズ＝延長１０回＝（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズは０―５から７回に一挙５点の猛攻で同点とするが、延長１０回の末に敗れ、対レイズ５連敗となった。岡本和真内野手は６―７で迎えた延長１０回２死走者なしの第５打席に四球を選び、４打数無安打２三振１四球。打率は２割４分２厘となった。渡米後最長となる連続試合安打は１０でストップ。連続試合出塁は１４となった。ブ軍は延長戦で今季２勝３敗。

１点差を追う延長１０回の第５打席。それまで４打席無安打の岡本は、冷静に四球を選んで望みを繋いだが、続くヒメネスが三ゴロに倒れて、３時間２４分の戦いが終了。４万１２６５人を集めた本拠地はため息に包まれた。

「レイズはまた我々に対していいプレーをした。相手は投手戦で主導権を握ると、挽回するのが難しいチーム」とシュナイダー監督は肩を落とした。相手先発は、６日前の記憶も新しいマクラナハン。ブ軍は５回２／３を投げた左腕に、岡本の二塁打を含むわずか２安打と苦しんだ。この日も頼りの岡本を始め、ブ軍打線は、マクラナハンに５回１安打。自身２度目のトミー・ジョン手術から３年ぶりに復帰した左腕は４月２５日のツインズ戦から２１回２／３連続無失点となった。

岡本は連続試合出塁を１４としたが、今月初の無安打。ここまで１０試合連続安打となっていたが、ブ軍新人では、２０１９年７月２９日から８月９日のビシェット（現メッツ）の１１試合に並ぶことはできなかった。

「我々も良く巻き返した。シーズンはマラソンのようなものであり、短距離走のように急展開するのは、難しい」とシュナイダー監督。チームは３連敗となったが、７回一挙５点の猛攻に活路を見出し、長い戦いを見据えた。