【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

海洋堂は、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、プラモデル「エヴァンゲリオン第13号機“最後の執行者”拡大モデル（展示用）」を展示している。

今回展示されているのは、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」に登場するエヴァンゲリオン第13号機を、同社の「ARTPLA」よりポーズ固定プラモデルとして立体化したものを、展示用として大型にしたもの。

「ARTPLA」用の原型を3Dプリンターで出力したものとなっており、会場では装甲や肉体のディテール、足元に横たわる撃破された「新2号機α」までこだわりぬかれた造形を確認できる。

また、会場ではほかにも本展示品の元になった「ARTPLA SCULPTURE WORKS エヴァンゲリオン第13号機“最後の執行者”」の彩色見本なども展示されている。

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