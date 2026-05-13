◆プロボクシング ▽ＷＢＯ世界女子スーパーフライ級タイトルマッチ 王者・晝田瑞希―同級１０位マイ・ソリマン（２３日＝日本時間２４日、エジプト・ギザ）

プロボクシングのＷＢＯ世界女子スーパーフライ級王者・晝田（ひるた）瑞希（３０）＝三迫＝が２３日（日本時間２４日）、エジプト・ギザのピラミッド前特設会場で同級１０位マイ・ソリマン（２８）＝オーストラリア＝との７度目の防衛戦に臨む。１２日、合宿中の米ロサンゼルスでオンライン取材に応じ「女子でも面白い試合をするなと思ってもらうためにも、今回はノックアウトします」と５試合ぶりのＫＯ防衛を誓った。

「Ｇｌｏｒｙ ｉｎ Ｇｉｚａ（ギザの栄光）」と銘打たれた同興行では、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界ヘビー級統一王者オレクサンドル・ウシク（３９）＝ウクライナ＝がキックボクサーのリコ・バーホーベン（３７）＝オランダ＝を相手にＷＢＣ王座防衛戦を行うなど、世界戦４試合が予定されている。晝田は「こんなに大きなチャンスをいただけて、すごく驚いた。やっぱり私って運がいいなと思った。大変なこともいっぱいあるが、チームのみんなの支えのおかげで今日までやってこられている。今までよりも成長した自分になれているのかなと思っている。いただいたチャンスをものにしたい」と決意を述べた。

昨年は１月、５月、８月、１１月とすべて米カリフォルニア州で防衛戦を行い判定勝ち。今年１月には、ボクシング界で最も権威がある専門誌「ザ・リング」の２０２５年女子最優秀選手賞を日本選手として初めて受賞した。ただ「リング誌のインスタでも（女子年間最優秀選手の）プロモーションが出てきているが『Ｗｈｏ（誰）？』みたいなコメントが多い。それはそうだよな、と自分でも思う」と話し、「少しでもそういう声がなくなるようなチャンピオンになれたら。みんなに認められるのも大事だが、自分自身が自分のことを認められるような試合をしたい。そういうチャンスがある試合だと思う」と世界的にも注目される舞台でアピールするつもりだ。

階級最強王者に与えられるリング誌認定ベルトも獲得し、ＷＢＯからは５度の防衛を記念した指輪も贈られた。「ここで勝たないと、ずっと言っている統一戦につながらない。いい試合をしてしっかり勝って、統一戦につなげられるようにしたい」。統一戦を見据え、史上初のピラミッド興行で存在感を示す。

戦績は晝田が１０戦全勝（２ＫＯ）、ソリマンが１０勝（６ＫＯ）１敗。