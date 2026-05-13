関東甲信は今日13日(水)の帰宅時間帯は、東京都心など平野部でもゲリラ雷雨になるおそれがあります。急に降り出す激しい雨や落雷に注意が必要です。明日14日(木)も午後を中心ににわか雨や雷雨があるでしょう。明後日15日(金)以降は晴れる日が多く、16日(土)から30℃以上の真夏日地点が続出しそうです。夏のような暑さになるため、熱中症対策を万全に行ってください。

今日13日(水) 帰宅時間帯は東京都心など平野部でもゲリラ雷雨のおそれ

今日13日(水)は気温の上昇と上空の寒気の影響で、大気の状態が不安定になっています。



関東甲信では昼前から山沿いで雨雲やカミナリ雲が湧き始め、局地的には激しい雨が降っています。今夜にかけては東京都心など平野部にも雨雲やカミナリ雲がかかり、道路が川のようになるほどの雨が降る所もあるでしょう。帰宅時間帯に重なるおそれもあります。アンダーパスなどの低い土地の浸水に注意が必要です。



ひょうが降ったり、雷雨に見舞われたりする時には積乱雲が発達するため、3つのサインがあります。「真っ黒な雲が近づいてくる」、「雷の音が聞こえる」、「急に冷たい風が吹いてくる」。このような前兆を感じたら、頑丈な建物など、すぐに安全な場所へ避難してください。また、竜巻などの激しい突風やヒョウにもご注意ください。

明日14日(木)も大気の状態が不安定 空模様の変化に注意

明日14日(木)も上空に寒気が残るため、大気の不安定な状態が続きそうです。



午前を中心に日差しが届き、気温がグングンと上がるでしょう。最高気温は25℃を超える所が多く、前橋では28℃くらいまで上がりそうです。

気温の上がる午後を中心に、所々でにわか雨や雷雨がありそうです。空模様の変化に注意しつつ、お出かけの際は晴雨兼用の傘や折りたたみの傘をお持ちになってください。

明後日15日(金)以降は晴れる日が多い 30℃以上の真夏日続出

明後日15日(金)は上空の寒気が抜け、安定した晴天になりそうです。最高気温が25℃以上の夏日の続く所が多く、甲府では30℃近くまで上がるでしょう。



16日(土)以降も日差しの届く日が多く、夏日(最高気温が25℃以上)どころか真夏日(最高気温が30℃以上)地点が続出するでしょう。今年初めての真夏日になる所もありそうです。湿度も高く、ムシムシとした夏のような暑さになるでしょう。

16日(土)と17日(日)はお出かけ日和になりますが、夏と同様の熱中症対策が必要です。暑さをできるだけ避けて、こまめに水分をとりましょう。汗をたくさんかいたら、適度に塩分も補給するなど、無理のないよう、お過ごしください。



18日(月)と19日(火)も日差しが届き、内陸を中心に真夏日が続きそうです。にわか雨の所もあるため、暑さに加えて、急な雨にも注意が必要です。