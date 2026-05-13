２００９年Ｒ−１グランプリ王者のお笑い芸人・中山功太が、「ダウンタウン」の有料配信「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」に出演することを報告した。

中山は１３日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し「出演させていただきました。皆様、是非ご覧下さい」と呼びかけ、番組の投稿を引用。出演したのは「Ｂａｒ怒」という企画で「とあるＢａｒに、普段から不平不満を抱える芸能人たちが集結。１人の怒りを発端に、他の出演者たちも次々と共感し、それぞれの不満や関連するエピソードを披露。１つの怒りが新たな怒りを呼び、店内のボルテージがみるみる高まっていく！」というコーナーだ。

番組の公式Ｘによると、「今回不平不満をぶちまけるのは、松本人志、カンニング竹山、八木真澄、中山功太、ナダル、植田紫帆」と出演者を紹介。「日常の些細なイライラから、芸人ならではの不満まで、抱え込んだ怒りを次々と披露！」と内容を紹介した。

番組公式インスタグラムには、収録後のインタビューの様子が公開された。中山は「最高ですよ！何回でも言いますけど、そのために吉本入ったし、そのために芸人を続けてきてよかったなって、ほんまに思ってます」と出演を喜んだ。

「松本さんがいて、ほかにもたくさんいらっしゃって。トークテーマ的にも、かなり白熱した回だったので。どうなんかな？編集とか…思いながらでしたけど。オダウエダの植田さんが一生ずっとしゃべってましたね」と収録の様子を明かした。

今回の見どころを聞かれると「企画自体がおもしろかったと思いますし、みなさんめちゃくちゃしゃべってたし。シンプルに面白いトーク番組になってると思います！」と胸を張り、「中山功太出させてもらってます！ぜひみなさん見てください！」と呼びかけた。

Ｘ上では反響が殺到。「人選タイムリーで草」「このタイミングで八木さんと中山さん出演してたの神がかってる笑」「狙ったわけではないと思うけど人選が神ｗ」「全てがこの伏線であって欲しいｗ」「怒りをぶちまけるＢａｒとか絶対カオスで草」と期待。

インスタのコメント欄でも「決まってたの？ タイムリー過ぎる」「タイムリーな人ばっかｗ」「これは面白そうｗ」「こうたさん！痩せた？」「肌ツヤの映りがいい気がする」などの声が寄せられた。