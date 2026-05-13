BOYNEXTDOOR、初ワールドツアー決定 日本では6都市開催
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが、初のワールドツアー『BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2'』を開催することを13日、発表した。日本では6都市をめぐり、世界24都市34公演を実施する。
【画像】世界24都市34公演！BOYNEXTDOOR初のワールドツアースケジュール
『BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2'』は、7月17日から19日の3日間、韓国・ソウルKSPO DOMEを皮切りに8月1日、2日に釜山、8月21から23日に神奈川、29日、30日に佐賀、9月9日、10日に大阪、19日、20日に宮城、25日、26日に長野、10月10日、11日に千葉の6都市で公演を開催する。さらに、10月30日にダラス、11月1日にポンパノビーチ、4日にシカゴ、7日にニューヨーク、10日にトロント、13日にバンクーバー、15日にシアトル、17日にサンフランシスコ、20日にロサンゼルス、24日にメキシコシティまで北米の10都市を巡る。12月5日にジャカルタ、26日にクアラルンプール、2026年1月9日に台北、16日に香港、23日にシンガポール、30日にバンコクなどアジア6都市で実施する。
BOYNEXTDOORは、2024年12月の韓国仁川公演を皮切りに『BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1'』を開催し、13都市23公演を敢行した。昨年8月には世界最大規模の音楽フェスティバルである『ロラパルーザ・シカゴ（Lollapalooza Chicago）』に出演するなど“公演強者”としての地位を確立した。
6月8日には待望の初フルアルバムとなる1st Studio Album 『HOME』の発売も決定しており、次世代を担うボーイグループとして今後の活躍に大きな注目が寄せられる。
【画像】世界24都市34公演！BOYNEXTDOOR初のワールドツアースケジュール
『BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2'』は、7月17日から19日の3日間、韓国・ソウルKSPO DOMEを皮切りに8月1日、2日に釜山、8月21から23日に神奈川、29日、30日に佐賀、9月9日、10日に大阪、19日、20日に宮城、25日、26日に長野、10月10日、11日に千葉の6都市で公演を開催する。さらに、10月30日にダラス、11月1日にポンパノビーチ、4日にシカゴ、7日にニューヨーク、10日にトロント、13日にバンクーバー、15日にシアトル、17日にサンフランシスコ、20日にロサンゼルス、24日にメキシコシティまで北米の10都市を巡る。12月5日にジャカルタ、26日にクアラルンプール、2026年1月9日に台北、16日に香港、23日にシンガポール、30日にバンコクなどアジア6都市で実施する。
6月8日には待望の初フルアルバムとなる1st Studio Album 『HOME』の発売も決定しており、次世代を担うボーイグループとして今後の活躍に大きな注目が寄せられる。