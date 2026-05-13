◇ナ・リーグ ドジャース2―6ジャイアンツ（2026年5月12日 ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手（27）が12日（日本時間13日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発。6回1/3を投げ、メジャーでは自身初となる3本塁打を浴びるなど6安打を浴び、今季ワーストの5失点で3敗目を喫した。今季の成績は3勝3敗、防御率3.60となった。

1―0の3回2死から9番・ハースにカットボールを捉えられ、同点弾を被弾したが、直後の攻撃で大谷翔平が12試合、53打席ぶりとなる7号勝ち越し本塁打を左中間にたたき込む。ベンチのムードは最高潮に達し、山本も満面の笑みで大谷をベンチで出迎えた。

順調に回を重ねたが、勝利投手の権利目前に落とし穴が待っていた。2―1の5回2死、8番のベーダーにスプリットを捉えられ、左越え同点ソロを浴びると、続くハリスにも左中間への勝ち越し本塁打を被弾。下位打線にまさかの連続被弾を喫し、マウンド上で悔しげに表情をゆがめた。7回も続投したが、無死から連打を浴び、1死一、三塁としたところでマウンドを降りた。

「ボールはすごく良くなったなと、投げてても自信を持って、投げていけるようなボールではありました」と話すように、調子自体は良かった。その中で、下位打線に連続本塁打を浴びたことについて山本は「どちらも8番、9番に打たれたホームランだったので、もうちょっと意識して投球すれば、もっと結果は変わってたかなと思います」と振り返り「とにかくピッチングの基本の部分を、より大切に取り組みたいと思います」と話した。

直近4試合の防御率は5・18と本来の持ち味の安定感が揺らいでいる。それでも「数字よりは感覚はいいかなと思いますし、まあ自分の中でも、ダメなところは明確に分かってます」と山本の中での不安はない。「今日のピッチングも、負けたので、あんまり言えないですけど、本当に紙一重な内容だったかなとも思います」と思いを口にした。

1試合3被弾はメジャーでは自身初。相手の長打力に飲み込まれる形でチームの連敗は4に伸びた。味方もジャイアンツ投手陣を打ち崩すことができず、5戦連続3得点以下となる2得点。エースをもってしてもチームの悪循環を断ち切ることはできなかった。