13日に放送されたテレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜午前10時40分）のエンディングで、フィギュアスケート女子の坂本花織（26）がこの日、地元の神戸市で行った現役引退会見の最終盤に、結婚していたことを電撃発表したことを伝えた。

坂本は会見で「私事ではございますが、先日結婚しました」と報告。お相手について、「大学時代に出会った方です。同い年です」と説明し「常に冷静で物事を考える人。でも楽しむことを忘れず、いっしょに面白いことをしてくれる人です」と述べた。

番組では前半部分でも坂本の会見の様子を伝えたが、結婚発表の内容には触れていなかった。MCを務める大下容子アナウンサーは「わあ〜おめでとうございます。引退会見で結婚発表という」と驚き、「白いお衣装がまぶしいです」と、祝福した。

水曜コメンテーターを務める元衆院議員で実業家の杉村太蔵氏も「午前中のニュースに、こんな話なかったから」と驚きを隠せず、大下アナから「あの後に出たのかもしれないんですが」と指摘されると、「いやあ、おめでたいわあ」と祝った。

月曜から水曜のMCを担当する山崎弘喜アナウンサーが「在学中は遠征が多くて忙しかったと思うので、ゆっくりできなかったと思う。あらためてこれから2人の時間がとれて…」とコメントすると、杉村氏は「いいコメントしたねえ。さすがだねえ」と、山崎アナのコメントにも脱帽していた。