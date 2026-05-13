元テレビ東京アナウンサーでタレント森香澄（30）が13日、都内で、美容フードブランド「ドクターズ ナチュラル レシピ」新商品発表会に出席し、同ブランドとコラボした美容プロテインを発表した。

「老いを止めたいんですよ！」と力説した森。美容や肌について、曲線グラフを見ながら振り返った。

社会人になったころを「スキンケア迷走期」とし、「アナウンサーになって表に出るので、気ににしなくてはならないと、いろんな物を試した時期です」と振り返った。

アナウンサー時代に、内側から整えはじめたそうだが、競馬番組を担当していたため「時間が変動的だった。外側からのケアでは太刀打ちできなくなって、インナーケアに目をむけた」と明かした。

ここ数年は「素肌信頼期」と命名し、「10代、20代と比べて、今の肌状態が一番いい。メイクをしてない状態でも、基本的にはノイズのない状態。美容が楽しくて仕方ない」と話した。

食事にも気を使うようになったそうで、森は「料理をやっと初めました。そこまでやる人生だと思ってなかったので、自分でもびっくり」と話し、せいろ蒸しにハマっているとした。