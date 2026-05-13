■MLB ドジャース 2ー6 ジャイアンツ（日本時間13日、ドジャー・スタジアム）

ドジャースの山本由伸（27）が本拠地でのジャイアンツに今季8度目の先発登板。6回1/3、93球を投げて、被安打6（3本塁打）、奪三振8、四死球0、失点5（自責点5）で、今季3度目の黒星を喫した。試合は1点リードで迎えた5回、E.ハース（33）、H.ベイダー（31）に連続被弾するなど、メジャー初の3被弾で逆転を許した。終盤7回1死一、三塁と走者を背負った場面で降板となった山本。その後、救援陣も粘れず点差を広げられると、ド軍打線の反撃及ばずチームは4連敗となった。

試合前時点で3勝2敗、防御率3.09をマークしていた山本。立ち上がりは1番・イ ジョンフ（27）をカーブで右飛に打ち取ると、続くL.アライズ（29）を中飛。さらにC.シュミット（27）からはスプリットで空振り三振を奪い、三者凡退で抑えた。

その裏、打線は先頭の大谷翔平（31）の右安打をきっかけに1死満塁の好機を作ると、5番・W.スミス（31）の右犠飛で先制する。

1点の援護をもらった山本は2回、4番・R.デバース（29）をフルカウントから157.7kmの直球で見逃し三振に抑えると、後続も打ち取りこの回も走者を出さず。しかし3回、ここまでパーフェクトに抑えていた山本だが、2死走者無しからハースにカットボールを捉えられ、同点ソロ本塁打を浴びた。

1ー1の同点で迎えた直後の3回裏、この回先頭の大谷が12試合ぶり今季7号勝ち越し弾を放ち、山本を援護。しかし5回、2死走者無しから8番・H.ベイダー（31）、9番・ハースに連続被弾し逆転を許した。6回は2番・アライズから始まる上位打線を三者凡退に抑え立て直したものの、7回に連打を浴び、1死一、三塁となったところで降板となった山本。

2人目・B.トライネン（37）が登板するも、代打・D.ギルバート（25）にスクイズを決められるなどこの回3失点。2ー6とリードを広げられたドジャースは8回、9回と反撃を試みるも及ばず。山本は今季ワースト5失点で3敗目、チームは4連敗を喫した。