ドジャースの山本由伸投手（２７）は１２日（日本時間１３日）に本拠地ロサンゼルスでのジャイアンツ戦に先発し、６回１／３を３被弾を含む６安打５失点、８三振無四球だった。打者２５人に９３球。防御率３・６０となった。

防御率７・７１と苦手にしている初回を慎重に立ち上がった。先頭イ・ジョンフ（李政厚）はカウント１―２からの４球目、７７・６マイル（約１２４・９キロ）のカーブで右飛に打ち取った。続くアラエスは９７・４マイル（約１５６・８キロ）のフォーシームで中飛、３番シュミットは２球で追い込んだ３球目、真ん中低めの９２・６マイル（約１４９キロ）のスプリットでバットに空を切らせた。直後の攻撃でスミスが犠飛を右翼に打ち上げ１点を先制してくれた。

２回も三者凡退。３回も簡単に二死を取ったが、９番ハースへのカウント１―１からの３球目、真ん中に甘く入った９３マイル（約１４９・７キロ）のカットボールを左翼席へ同点ソロを運ばれた。しかし、その裏、大谷が１２試合、５３打席ぶりの７号を放ち、２―１と勝ち越した。

４回は二死後にディバースに中前打されるもラモンをスプリットで３球３振に仕留めた。

５回二死後に悪夢が待っていた。８番ベーダーに内角高めに甘く入ったスプリットを左翼に同点弾。続くハースも初球、内角高めのフォーシームを左中間席に放り込まれて２―３と勝ち越された。１試合３被弾はメジャー移籍後ワーストだ。

６回を三者凡退に抑えると７回も続投。しかし、先頭ラモスに真ん中低めのスプリットを左翼線二塁打され、続くアダメスは内角低めのシンカーを左前打で無死一、三塁と得点圏に走者を背負った。エルドリッジに痛烈なライナーを打たれるも一直。ここでロバーツ監督がマウンドを訪れ、交代を告げられた。２番手のトライネンがスクイズを決められ、２―４。二死一、二塁でイ・ジョンフに右越え２点適時二塁打を浴びて２―６と点差を広げられた。山本の失点は今季ワーストの５となった。

警戒していた上位打線は抑えたが、８、９番に３被弾は大誤算。次回登板での快投に期待だ。