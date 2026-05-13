30歳・森香澄「10代、20代より今の肌状態が一番いい」努力で美しさ更新中 透明感あふれる“白玉肌”披露
タレント・フリーアナウンサーの森香澄（30）が13日、都内で行われた『ドクターズナチュラルレシピ』新商品発表会に登場。30代になった現在が最も肌の状態がいいことを明かした。
【写真】つやつや…美デコルテ全開の純白ドレスで登場した森香澄
ドクターズナチュラルレシピは、腸美容からアプローチするインナービューティーフードブランド。日頃から同ブランドを愛用しているという森が企画・開発に携わった「美容プロテイン リッチ（黒ごまきなこ味）」をあす14日から先行販売を開始する。
森は、“白玉肌”際立つデコルテあらわな純白ドレスを着て登場。以前、同ブランドのアンバサダーを務めていたこともある森の提案から商品化が実現。「こだわりすぎて時間がかかってしまったんですけど、やっと形になってうれしいです」と喜んだ。
イベントでは、森がこれまでの人生を振り返り、美容におけるターニングポイントを発表。社会人になってすぐの『スキンケア迷走期』、アナウンサーとして多忙だった時期の『インナーケア転換期』、そして現在の『素肌信頼期』と、美容について試行錯誤を経てきたことを説明した。
現在は「美容が楽しくて仕方ない」といい、「いろんなものを試してきて自分にはこれが合うという正解を見つけたうえで、新しいものに挑戦できる状態です」とほほ笑んだ。「今年31歳になるんですけど、10代、20代と比べて、今の肌状態が一番いいと思います。何もメイクをしていない状態でも、基本的にはノイズのない状態で過ごせている」と自信たっぷりに語った。最近は自炊も始めたそうで「口に入れるものの成分も意識しています。でも、自分がまさか（美容のために）そこまでやる人生だとは思っていなかったので、自分でもびっくりしています」と明かしていた。
【写真】つやつや…美デコルテ全開の純白ドレスで登場した森香澄
ドクターズナチュラルレシピは、腸美容からアプローチするインナービューティーフードブランド。日頃から同ブランドを愛用しているという森が企画・開発に携わった「美容プロテイン リッチ（黒ごまきなこ味）」をあす14日から先行販売を開始する。
イベントでは、森がこれまでの人生を振り返り、美容におけるターニングポイントを発表。社会人になってすぐの『スキンケア迷走期』、アナウンサーとして多忙だった時期の『インナーケア転換期』、そして現在の『素肌信頼期』と、美容について試行錯誤を経てきたことを説明した。
現在は「美容が楽しくて仕方ない」といい、「いろんなものを試してきて自分にはこれが合うという正解を見つけたうえで、新しいものに挑戦できる状態です」とほほ笑んだ。「今年31歳になるんですけど、10代、20代と比べて、今の肌状態が一番いいと思います。何もメイクをしていない状態でも、基本的にはノイズのない状態で過ごせている」と自信たっぷりに語った。最近は自炊も始めたそうで「口に入れるものの成分も意識しています。でも、自分がまさか（美容のために）そこまでやる人生だとは思っていなかったので、自分でもびっくりしています」と明かしていた。