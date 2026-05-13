ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が13日、神戸市内で引退会見を行った。会見後にはJNNの独自インタビューに応じ、TBS「ひるおび」でその模様が放送された。

坂本は会見の最後に結婚をサプライズ発表した。大学時代に知り合った同い年の一般人で、番組で相手について問われると「割と私がガチャガチャして、家の中でも騒がしく走り回っているみたいな感じなんですけど、それを冷静に見ている」と説明。“性格が違う？”との質問に「そうですね。でも楽しいことは好きなので。“どこどこ行きたい”“じゃあ行こう”みたいな感じで」と答え、“主導権は坂本さんが握っている？”と聞かれると「はい。ハハハッ」と笑った。

夫は、坂本が団体と個人で銀メダルを獲得した2月のミラノ・コルティナ冬季五輪も現地に応援に駆けつけたという。「現地に来てくれました。一緒に戦ってくれるような言葉をずっとかけてくれるので、それが他の人たちとちょっと違うなと思って」とのろける場面も。どこで観戦しているのか分かるか？との問いには「分かります。見えます」と答え、見てた？と突っ込まれると「たまに。（応援団が）いっぱいいる位置の一つなので」と話してインタビュアーを笑わせた。