超フレッシュな“初めまして”バッテリーで、獅子打線攻略に挑む。今季初の3位転落のソフトバンクは13日の西武戦で、DeNAからトレード加入発表翌日の山本祐大捕手（27）に即、スタメンマスクをかぶらせて、支配下選手登録から5日後に先発を託された藤原大翔投手（20）とバッテリーを組ませる。育成出身投手、前DeNAの正捕手は、ともに同戦前に出場選手登録をされてホークス1軍戦にてダブルでデビューを飾ることになる。

最速156キロの剛腕・藤原の相棒は1、2軍投手陣を知る渡辺や谷川原、実績ある海野ではなかった。1軍合流ホヤホヤの新戦力の両者に、いきなりタッグを組ませる。首脳陣は同日の先発右腕で今季苦戦中の高橋光成に対して、流れを何とか好転させたいという起爆剤的な狙いがある。超異色のバッテリーに加えて本拠地ドームは、ルーフオープンデー。普段とは異質な環境で、攻守で好調な西武の勢いを止めにいく。

山本祐は、同戦前に本拠地で入団会見を終えた。12日にトレードを通達されたが、背番号「39」のユニホームは完成済み。ただ、捕手のプロテクターは球団からレンタルして初陣に臨むことになりそうだ。山本祐は入団会見で「皆さんとも会っていないし、挨拶をしたい。投手陣の方とも会話をして、交流して色んな方の球を受けていきたい。昨日（12日）の出来事でゴタゴタしていたけど、きょうの合流で気持ちは切り替わる。切り替わる時間が短くてありがたい。切り替えが楽です」と話していた。新天地・福岡で、初のパ・リーグで早急な出番を欲していた。正捕手筆頭が、初めてリードする7歳下右腕の球種は直球、カーブ、チェンジアップ。午後6時のゲーム開始まで、初対面を終えたあとにみっちりとコミュニケーションを取って、背番号「22」のプロ初登板初先発初勝利をサポートする。