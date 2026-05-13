吉田栄作、13歳下の妻に怒られる。初めての育児で良かれと思ったのに…「このタイミングじゃない！」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

5月12日（火）の同番組に、吉田栄作の妻で1児のママ・内山理名がゲスト出演した。

“オールドルーキーパパ”の吉田は、初めての育児で事あるごとに内山から怒られているそうで…。

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13歳差の吉田と内山は2021年に結婚し、2025年に第1子となる長女が誕生。番組では「新米ママ内山理名 生後6カ月発表会」と題して、夫婦のドタバタな育児が明らかになった。

「ママになってできなくなったこと」というテーマになると、麺料理をすすることと答えた内山。音で娘が起きないよう、「すすらないでほしい！」と吉田に頼んだところ、「蕎麦はどうやってすすらずに食べるの？」と返され、揉めてしまったという。

そんな吉田だが、産後1カ月は仕事を調整して内山のそばにいたため、ミルク、寝かしつけ、おむつ交換といった一通りの育児はできるとのこと。

しかし、本人は良かれと思ってやっていても、「今はミルクのタイミングじゃない」「今は寝かせるタイミングじゃない」「今はそのテンションであやすタイミングじゃない」と、内山にたくさん怒られていることがアンケートで明らかに。

内山いわく、吉田は夜も昼と同じあやし方をしがちで、テンションが上がった我が子に「スゴい笑ってるよ！」と喜び、早く寝かせたい内山にとっては複雑なのだとか。

このエピソードに対して、同じくママの立場である藤本と横澤は内山に同調。「寝ないじゃん、興奮しちゃうじゃん！」と吉田にツッコミを入れ、さらには「こっち（＝ママ）も情緒不安定だから、産後は“ガルガル期”って言いますからね」「（パパの）わかってる感じがイヤなときもある」と、自身の過去を重ねて共感していた。