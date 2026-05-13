値上げ前に3年分買い溜め派に。

任天堂はちょっと前にNintendo Switch 2の値上げを発表しましたが、その時にオンラインサービスの「Nintendo Switch Online」の値上げも発表。

最大3年間分のプランを契約しておけるので、6月末までに買い溜めがお得だ！

みたいに話題になっていましたが、その時のちょっとした注意点を任天堂がXにポストしていたので共有しておきますね。

コンビニなどで販売している「Nintendo Switch Online利用券カード」をご購入の際は、次の点にご注意ください。



■ 有効期限

利用券カードには登録期限があります。

ご購入後150日以内に、ニンテンドーeショップなどでニンテンドーアカウントへ登録してください。



■ 複数購入の制限

Nintendo Switch… pic.twitter.com/lNdjWNMzpn - 任天堂サポート (@nintendo_cs) May 12, 2026

とのこと。とりあえず…

・「Nintendo Switch Online利用券カード」の登録は150日以内 ・利用期間の合計は最大1095日（365日×3年） ・合計1095日を超える日数の利用券は登録できない

を覚えておきましょう。

契約日数の残りが合わず、3枚目が登録できなくて150日過ぎてしまった…とならないようにご注意を！

Source: X, 任天堂