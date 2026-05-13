小糸製が後場上げ幅を拡大、２７年３月期は２ケタ営業増益で２円増配見通し

小糸製作所<7276.T>が後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろに発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高は９３３０億円（前期比１．５％減）と減収見通しながら、営業利益６００億円（前期比１６．６％増）、純利益３９５億円（同２．４倍）と大幅増益を見込み、年間配当予想を前期比２円増の５８円としたことが好感されている。



日本及びアジアを中心とした新規受注はあるものの、米州・中国での販売数量の減少を見込むことで売上高は減収なる見通し。一方利益については、ＡＤＢ（自動防眩型ハイビーム）など高付加価値製品の拡販や、中国や欧州をはじめとして需要規模に見合った生産体制の再構築をグローバルで進めることが利益を押し上げる。また、生産性改善や固定費の削減など、グループ一丸となった合理化活動を継続していることや、ＬｉＤＡＲ事業や中国事業における固定費抑制なども寄与する。



なお、２６年３月期決算は、売上高９４７６億１０００万円（前の期比３．４％増）、営業利益５１４億３８００万円（同１４．６％増）、純利益１６５億３９００万円（同６４．２％減）だった。



出所：MINKABU PRESS