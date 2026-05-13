共和コーポレーション<6570.T>が後場急伸、ストップ高まで買われ、年初来高値を更新した。同社はきょう午後１時ごろ、２７年３月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比１３．８％増の２０億円としていることや、年間配当計画を前期比１５円増配の４０円としていることが好感されているようだ。



売上高は同２９．６％増の２６８億７０００万円を見込む。主力のアミューズメント施設運営事業では、最新機器の購入など設備投資を進めるとともに、オリジナル景品の製作や公式アプリ・ＳＮＳを通じた販促活動にも取り組み、他社との差別化を推進する構え。店舗開発については情報収集と現地調査を十分に行い、新規出店も積極的に進めるとしている。



出所：MINKABU PRESS