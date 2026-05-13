ベリテ<9904.T>は後場急落。ストップ安となる前営業日比８０円安の３１４円に売られ、年初来安値を更新した。きょう午後１時ごろ、２６年３月期の単独決算及び２７年３月期の通期業績予想の発表にあわせて、年間配当予想を開示した。今期は中間・期末各３円の６円（前期実績は２０円９８銭）と大幅減配を見込んでおり、嫌気したが出ている。配当の基本方針として従来は「事業継続に最低限必要な手元資金及び必要な運転資本の維持を阻害しない範囲で、積極的に行う」としていたが、今期から内部留保の充実や財務体質の強化を総合的に勘案して実施する方針に改定した。



２７年３月期の通期業績予想は売上高予想を９６億９４００万円（前期比２．７％増）、営業利益予想を８億円（同１４．１％増）とした。富裕層・訪日外国人による旺盛な需要を追い風に、宝飾品小売市場は着実に拡大していくとみる。なお、２６年３月期は売上高が９４億４１００万円（前の期比１８．８％増）、営業利益が７億円（同２０．０％減）だった。



出所：MINKABU PRESS