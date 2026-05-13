開催：2026.5.13

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 2 - 6 [ジャイアンツ]

MLBの試合が13日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとジャイアンツが対戦した。

ドジャースの先発投手は山本由伸、対するジャイアンツの先発投手はエイドリアン・ハウザーで試合は開始した。

1回裏、5番 ウィル・スミス 2球目を打ってライトへの犠牲フライでドジャース得点 LAD 1-0 SF

3回表、9番 エリク・ハース 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでジャイアンツ得点 LAD 1-1 SF

3回裏、1番 大谷翔平 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでドジャース得点 LAD 2-1 SF

5回表、8番 ハリソン・ベーダー 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでジャイアンツ得点 LAD 2-2 SF、9番 エリク・ハース 初球を打って左中間スタンドへのホームランでジャイアンツ得点 LAD 2-3 SF

7回表、8番 ドリュー・ギルバート 4球目をスクイズ成功で打者ヒットで1塁へでジャイアンツ得点 LAD 2-4 SF、1番 李政厚 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 LAD 2-6 SF

試合は2対6でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのエイドリアン・ハウザーで、ここまで1勝4敗0S。負け投手はドジャースの山本由伸で、ここまで3勝3敗0S。ジャイアンツのキリアンにセーブがつき、1勝1敗2Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、2安打（1HR）、1打点、打率は.240。さらに、ドジャースの山本由伸はこの試合で6.1回を投げ、6安打（3本塁打）、5失点、8奪三振、防御率は3.60となっている。

ここまでドジャースは24勝18敗で0.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方ジャイアンツは18勝24敗で6.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-13 14:00:25 更新