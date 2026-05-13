日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』公式Xにて、志尊淳が撮影した京本大我（SixTONES）のアップショットが公開された。

【写真】志尊淳が激写した京本大我の“きゅるきゅるお目目”ドアップ／京本＆志尊のジェンガ対決

■京本が「一緒にジェンガやろーぜ！」と呼びかけるようにニッコリ

ドラマで志尊はキム・ミンソク／青木照役を、京本は医師・山城拓人役を演じている。

公開された写真は京本のアップ。ジェンガの向こう側に、パッチワーク風のトップスにオレンジ色のインナーを合わせ、センター分けヘアで口角を上げニッと笑う京本の表情が写し出されている。

投稿には「一緒にジェンガやろーぜ！ミンソクさん目線の拓人。photo by 志尊さん」と添えられており、志尊目線で撮影した写真ということがわかる。

コメント欄には「こんな顔されたら負けちゃう」「これは拓人さんじゃなく大我くん」「志尊さんだから撮れた素のきょも！」「淳くんに見せる表情がかわいい」「お目目きゅるきゅる」「大我くんとジェンガする妄想ができる（笑）」などといったファンの声が続々と到着。

なお公式Xには、京本と志尊がジェンガ対決しているシーンのカットも公開されている。

■『10回切って倒れない木はない』志尊が撮影した京本オフショット

■志尊と京本のジェンガ対決シーン