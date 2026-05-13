中日本鋳工 <6439> [名証Ｍ] が5月13日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の経常損益(非連結)は3700万円の赤字(前の期は3億3000万円の赤字)に赤字幅が縮小し、従来予想の5400万円の赤字を上回って着地。27年3月期は7000万円の黒字に浮上する見通しとなった。



同時に、今期の年間配当は未定とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常損益は700万円の赤字(前年同期は2億4700万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-21.4％→0.0％に急改善した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年3月期の業績につきましては、経常利益が当初の予想を上回り、当期純利益が当初の予想を下回りました。経常損失の損失額が減少した主な理由は、補助金収入及び受取配当金の増加によるものであります。当期純損失の損失額が増加した主な理由は、減損損失及び事業整理損失の増加によるものであります。