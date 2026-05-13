＜大相撲五月場所＞◇四日目◇13日◇東京・両国国技館

【映像】背後を取られるも“驚異”の「一本背負い」で大逆転

体重160キロを超える巨漢力士が、土俵際で背後を取られる絶体絶命のピンチを迎えるも、次の瞬間、誰もが予想だにしない“大技”を繰り出して大逆転を演じて見せた。衝撃の光景に館内は騒然。「変形一本背負い」「すごいの出た」「そうきたか」と驚きの声が殺到した。

三段目十一枚目・家の島（山響）が三段目十四枚目・若雷（雷）を一本背負いで下し、無傷の2勝目を挙げた一番でのこと。

立ち合い、163.6キロの体格で勝る家の島が、細かく突いて一気に前に出。しかし土俵際、111.7キロと身軽な若雷が、家の島の突きを潜り抜けるように左へ変化して回り込む。さらに若雷が左手でがっしりとまわしを掴み、振り回すようにして家の島の背後に回って送り出そうとする万全の体勢となったが、次の瞬間、驚きの光景が広がった。

絶体絶命の家の島が、背中越しに若雷の左腕を掴むと、そのまま豪快に担ぎ上げるように投げ飛ばした。若雷はなす術なく土俵下まで転げ落ち、劇的な逆転決着に館内は騒然となった。

決まり手は「一本背負い」。日本相撲協会の公式サイトによると、その発生割合はわずか0.01％という驚異の低さで、同サイトでは「前に出てくる相手の片腕を両手でつかみ、相手のふところに入って肩にかつぎ、前に投げ倒して勝ちます。体重差があると相手に潰されてしまう場合もあるので、あまり見ることの出来ない大技です」と説明されている。

この滅多に見られない大逆転劇に、ABEMAの視聴者も「変形一本背負い」「ナイス逆転」「館内ざわついた」と大興奮。背後を取られながらも腕一本で投げきった家の島の身体能力に、驚嘆の声が相次いでいた。（ABEMA／大相撲チャンネル）