女子バレー日本代表キックオフ記者会見

2026年度バレーボール女子日本代表チームのキックオフ記者会見が11日、都内で開催された。会場の裏側を伝えた2012年ロンドン五輪銅メダリストの木村沙織さんの投稿には、ファンから様々な反響が上がっている。

今年度は2028年ロサンゼルス五輪の出場権が懸かるアジア選手権など、3つの国際大会が予定されている。会見には、2季目に入ったフェルハト・アクバシュ監督に加え、キャプテンの石川真佑やエースの佐藤淑乃ら37人の登録メンバーのうち28人が出席した。

木村さんは自身のインスタグラムに「女子バレー日本代表が始動しました 今年はロスオリンピックがかかる大事な大会がたくさんありますがたくさん応援して、みんなの笑顔をいっぱい見たいです」と記して写真を投稿。石川や関菜々巳ら現役選手や、アクバシュ監督との写真を公開している。

大会などで解説を務める代表OGの荒木絵里香さんや迫田さおりさんらの写真も投稿し、「私たち裏側隊もみんなの熱い想いをお伝えできるようがんばります！！(毎度わちゃわちゃ、、)」と楽しげにつづった写真にはファンからも反応が相次いでいる。

「笑顔がとっても良い」

「レジェンド」

「ワチャワチャ最高です！」

「凄いメンバーですね！かわいい過ぎです」

「みなさん可愛いですね」

「監督、ヒョードル選手に似てません？めちゃめちゃイケメン」

「荒木さん楽しそう」

「美人そろってる」

また石川の鍛え上げられた脚に注目する「まゆさんの脚の筋肉 大腿四頭筋えぐい」「石川選手の足、やばないですか？」といった声もあった。



（THE ANSWER編集部）