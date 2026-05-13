『LuckyFes′26』最終出演者発表 石井竜也、黒夢、湘南乃風、TUBEら追加で全114組に
8月8日から11日までの4日間、茨城・国営ひたち海浜公園で開催される『LuckyFes'26』の最終出演アーティスト10組が発表された。
【画像】豪華！『LuckyFes'26』全出演アーティスト114組
今回発表されたのは、石井竜也、神はサイコロを振らない、黒夢、湘南乃風、TUBE、Penthouse、ミーマイナー、名誉伝説、METALVERSE、浪漫派マシュマロ。これにより、4日間4ステージで合計114組が出演することが決定した。
DAY1にはTUBE、名誉伝説、浪漫派マシュマロ、DAY2には石井竜也、神はサイコロを振らない、Penthouse、METALVERSE、DAY4には黒夢、湘南乃風、ミーマイナーが新たに加わる。
『LuckyFes』は「音楽と食とアートの祭典」をテーマに、2022年に誕生したフェス。POPS、ROCK、HIPHOP、アニソン、アイドル、K-POPなど多様なジャンルのアーティストが出演し、マルチ世代が楽しめるフェスとして展開されてきた。
5年目となる『LuckyFes'26』は、「日本初、夏フェス4日連続開催！アジア最大のテーマパーク型フェスへ」をテーマに掲げ、音楽に加え、食やアートも楽しめるテーマパークのようなフェスを目指す。
会場には、大草原に位置するRAINBOW STAGEとWING STAGE、庭園に位置するGARDEN STAGE、木に囲まれた丘に建つHILLS STAGEの4ステージを展開。さらに、LuckyFMゆかりのアーティストを中心としたLuckySpaceも展開予定となっている。
■出演アーティスト
DAY1：8月8日（土）
相川七瀬／新しい学校のリーダーズ／石崎ひゅーい／打首獄門同好会／AKB48／KANA-BOON／かわにしなつき／氣志團／きゃりーぱみゅぱみゅ／キュウソネコカミ／Klang Ruler／ゴールデンボンバー／コレサワ／しなこ／SWEET STEADY／TUBE＜New＞／超☆社会的サンダル／超能力戦士ドリアン／≒JOY／NEWS／Novelbright／≠ME／PUFFY／FRUITS ZIPPER／MUCC／名誉伝説＜New＞／Rol3ert／浪漫派マシュマロ＜New＞
DAY2：8月9日（日）
ILLIT／青木陽菜／石井竜也＜New＞／IS:SUE／Wienners／神はサイコロを振らない＜New＞／キマグレン／CANDY TUNE／CUTIE STREET／Survive Said The Prophet／シンガーズハイ／高嶺のなでしこ／DXTEEN／冨岡 愛／NiziU／Hi-Fi Un!corn／Hammer Head Shark／ファントムシータ／Paledusk／BABYMETAL／Penthouse＜New＞／ポルカドットスティングレイ／MyGO!!!!!／MYERA／ME:I／METALVERSE＜New＞／MORE STAR／Liella!／RAISE A SUILEN
DAY3：8月10日（月）
iLiFE!／Aile The Shota／アンジュルム／いぎなり東北産／ウルフルズ／オーイシマサヨシ／岸谷香／CLAN QUEEN／Chevon／Juice=Juice／syudou／私立恵比寿中学／鈴木愛理／須田景凪／Dannie May／超学生／つばきファクトリー／TOOBOE／西川貴教／NELKE／NOMELON NOLEMON／Fear, and Loathing in Las Vegas／FLOW／宝鐘マリン＆ハコス・ベールズ／MyM／muque／Mega Shinnosuke／『ユイカ』
DAY4：8月11日（火・祝）
ALI／大黒摩季／Omoinotake／GADORO／木村カエラ／黒夢＜New＞／こっちのけんと／THE BACK HORN／湘南乃風＜New＞／水曜日のカンパネラ／Soala／Chilli Beans.／t-Ace／Dragon Ash／乃紫／Novel Core／ハラミちゃん／Billyrrom／フレデリック／Broken my toybox／MAN WITH A MISSION／ミーマイナー＜New＞／MONKEY MAJIK／yama／Lavt／レトロリロン／ROTTENGRAFFTY／LOM
【画像】豪華！『LuckyFes'26』全出演アーティスト114組
今回発表されたのは、石井竜也、神はサイコロを振らない、黒夢、湘南乃風、TUBE、Penthouse、ミーマイナー、名誉伝説、METALVERSE、浪漫派マシュマロ。これにより、4日間4ステージで合計114組が出演することが決定した。
『LuckyFes』は「音楽と食とアートの祭典」をテーマに、2022年に誕生したフェス。POPS、ROCK、HIPHOP、アニソン、アイドル、K-POPなど多様なジャンルのアーティストが出演し、マルチ世代が楽しめるフェスとして展開されてきた。
5年目となる『LuckyFes'26』は、「日本初、夏フェス4日連続開催！アジア最大のテーマパーク型フェスへ」をテーマに掲げ、音楽に加え、食やアートも楽しめるテーマパークのようなフェスを目指す。
会場には、大草原に位置するRAINBOW STAGEとWING STAGE、庭園に位置するGARDEN STAGE、木に囲まれた丘に建つHILLS STAGEの4ステージを展開。さらに、LuckyFMゆかりのアーティストを中心としたLuckySpaceも展開予定となっている。
■出演アーティスト
DAY1：8月8日（土）
相川七瀬／新しい学校のリーダーズ／石崎ひゅーい／打首獄門同好会／AKB48／KANA-BOON／かわにしなつき／氣志團／きゃりーぱみゅぱみゅ／キュウソネコカミ／Klang Ruler／ゴールデンボンバー／コレサワ／しなこ／SWEET STEADY／TUBE＜New＞／超☆社会的サンダル／超能力戦士ドリアン／≒JOY／NEWS／Novelbright／≠ME／PUFFY／FRUITS ZIPPER／MUCC／名誉伝説＜New＞／Rol3ert／浪漫派マシュマロ＜New＞
DAY2：8月9日（日）
ILLIT／青木陽菜／石井竜也＜New＞／IS:SUE／Wienners／神はサイコロを振らない＜New＞／キマグレン／CANDY TUNE／CUTIE STREET／Survive Said The Prophet／シンガーズハイ／高嶺のなでしこ／DXTEEN／冨岡 愛／NiziU／Hi-Fi Un!corn／Hammer Head Shark／ファントムシータ／Paledusk／BABYMETAL／Penthouse＜New＞／ポルカドットスティングレイ／MyGO!!!!!／MYERA／ME:I／METALVERSE＜New＞／MORE STAR／Liella!／RAISE A SUILEN
DAY3：8月10日（月）
iLiFE!／Aile The Shota／アンジュルム／いぎなり東北産／ウルフルズ／オーイシマサヨシ／岸谷香／CLAN QUEEN／Chevon／Juice=Juice／syudou／私立恵比寿中学／鈴木愛理／須田景凪／Dannie May／超学生／つばきファクトリー／TOOBOE／西川貴教／NELKE／NOMELON NOLEMON／Fear, and Loathing in Las Vegas／FLOW／宝鐘マリン＆ハコス・ベールズ／MyM／muque／Mega Shinnosuke／『ユイカ』
DAY4：8月11日（火・祝）
ALI／大黒摩季／Omoinotake／GADORO／木村カエラ／黒夢＜New＞／こっちのけんと／THE BACK HORN／湘南乃風＜New＞／水曜日のカンパネラ／Soala／Chilli Beans.／t-Ace／Dragon Ash／乃紫／Novel Core／ハラミちゃん／Billyrrom／フレデリック／Broken my toybox／MAN WITH A MISSION／ミーマイナー＜New＞／MONKEY MAJIK／yama／Lavt／レトロリロン／ROTTENGRAFFTY／LOM