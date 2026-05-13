VIBYが、2ndデジタルシングル「HANAMARU」を本日5月13日に配信リリース。また、あわせて同曲のMVも公開となった。

（関連：【映像あり】VIBY、春の季節感が漂う「HANAMARU」MV）

本楽曲は、うまくいく日も、そうでない日も、前を向いて歩くすべての人に“自分自身に、はなまるをあげてほしい”という想いが込められた、VIBYの等身大の気持ちを詰め込んだ青春ソングとなっている。

MVは、春の季節感が漂うヨーロッパの少年のムードを基調にブルー＆グリーンの色味が感じられる開放的な空間で撮影。時折登場する“花まる”のアニメーションや、2サビに登場する宙に浮かんだようなシーンはトランポリンを使用しており、メンバーたちは無邪気に跳びはね、楽しげな表情を見せている。

また、原宿竹下通りの商業施設 CUTE CUBE HARAJUKUの『GO☆GO☆CAFÉ！』にて、本楽曲のリリースを記念した『VIBY’s CAFE』を5月16日より実施。メンバーそれぞれの“好き”を詰め込んだオリジナルパフェや限定グッズなど、特別な空間を楽しむことができる。

・VIBY IO コメント

「HANAMARU」はデビュー曲「Mi*light」から続く僕たちVIBYの二つ目の物語で、聴くだけで楽しく自然と笑顔になるような疾走感あふれるビートが特徴のダンスチューンになっています。

もともとは別々の道を歩んできた僕たちが、練習生時代に出会い、一つのチームとして一歩ずつ成長してきた過程の中で、今では「（VIBYの）仲間と一緒なら何でも出来る！」と少しずつ自信が持てるようになった変化が描かれています。

僕たちも、はじめから自信が持てたわけではありません。今もアーティスト活動をする中で、大変なことや悩むこともいっぱいあります。ただ、仲間と一緒に楽しみながら、完璧じゃなくても「それを乗り越えて行くんだ」と、勇気を持って前向きに進んでいくことを学びました。

この曲を聴いてくれる皆さんにも、日常の中で、不安や迷い、苦悩することがあると思いますが、毎日が完璧じゃなくても良い、一日一日を前向きに、自分自身に「よくやったね！」と“はなまる”をあげてほしい、という願いを込めました。（リーダー：IO）

（文＝リアルサウンド編集部）