◇MLB ジャイアンツ6-2ドジャース(日本時間13日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは先発の山本由伸投手が7回途中5失点。打線は大谷翔平選手に53打席ぶりの1発が飛び出しましたが2得点に終わり、今季2度目となる4連敗を喫しました。

先発は今季8度目のマウンドに上がった山本由伸投手。課題だった初回を三者凡退に抑える立ち上がりを披露すると、直後にウィル・スミス選手の犠牲フライで1点の援護を受けます。

3回には山本投手がジャイアンツの9番打者エリック・ハース選手に同点ソロを被弾。ただ3回ウラには、大谷翔平選手が53打席ぶりとなる7号ソロを放ち、ドジャースが再びリードします。

このままリードを守り切りたいドジャースでしたが、山本投手は回ごとに好不調の差があり、特に上位打線に対し力投を披露しますが、下位打線には苦戦します。1点リードした5回には8番ハリソン・ベーダー選手にソロを浴び同点。続くハース選手には初球をレフトスタンドへ運ばれ、2打席連続となる勝ち越しソロを許します。

6回は三者凡退に打ち取った山本投手。7回のマウンドにもあがりますが、先頭から2連打で無死1、3塁のピンチを招くと、1死としたところで交代となりました。その後、ブレイク・トライネン投手も打たれ、山本投手に5失点目がつきました。この日は自身メジャー初めて1試合3発を被弾。6回1/3、93球を投げ、8奪三振、被安打6、5失点で4勝目とはなりませんでした。

その後、さらに1点を追加されたドジャースは、2-6と4点差で終盤8回に満塁のチャンスをつくるものの、あと一本が出ず無得点。9回もおさえられ、ジャイアンツに2連敗を喫しました。チームはこの敗戦で今季最長の4連敗を再び記録しました。