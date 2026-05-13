◇ナ・リーグ ドジャース2―6ジャイアンツ（2026年5月12日 ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手（27）が12日（日本時間13日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発。6回1/3を6安打、今季ワーストの5失点で3敗目を喫した。

課題の初回は乗り切った。この試合まで登板した7試合のうち3試合で初回に失点。全16失点のうち、6点を初回に失っていたが、この日は落ち着いたマウンドさばきでリズムをつかんだ。先頭の李政厚（イ・ジョンフ）をカーブで右飛に打ち取ると、続くアラエスはフルカウントまで粘られたが、最後は97.4マイル（約156.8キロ）直球で中飛。3番・シュミットはスプリットで空振りの3球三振に仕留め、3者凡退で初回を終えた。

2回も3者凡退、3回も先頭からの2者連続三振を奪ったが、2死から9番・ハースにカットボールを捉えられ、同点弾を被弾。順調に回を重ねていく中での、一瞬のスキだった。

直後の3回、大谷翔平が12試合、53打席ぶりとなる7号勝ち越し本塁打を左中間にたたき込んだ。だが勝利投手の権利目前で事態は暗転した。5回2死、8番のベーダーに左越え同点ソロを浴びると、続くハリスには2打席連続の左中間勝ち越し本塁打を被弾。下位打線にまさかの連続被弾を喫し、マウンド上で悔しげに表情をゆがめた。7回も続投したが、無死から連打を浴び、1死一、三塁としたところでマウンドを降りた。

1試合3被弾はメジャーでは自身初。相手の長打力に飲み込まれる形で連敗は4に伸びた。味方もジャイアンツ投手陣を打ち崩すことができず、5戦連続3得点以下となる2得点。エースをもってしてもチームの悪循環を断ち切ることはできなかった。