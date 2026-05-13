体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・アムステルダム）代表２次選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考を兼ねたＮＨＫ杯（１４〜１７日、東京体育館）に向けた会見が５月１３日、大会会場で行われ、４月の全日本個人総合選手権で５位だった昨年の世界選手権種目別の床運動で金メダルを獲得した杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）が、「跳馬では半分増やして２回ひねりを５年ぶりに復活させます。４種目の中でも跳馬には特にこだわってやってきました」と決意を話した。

跳馬のユルチェンコ２回ひねりは、東京五輪予選以来、封印してきたが、全日本は３月末に腰痛を発症した影響もあり、演技に精彩を欠き、得点を伸ばせなかった。代表入りを目指し、導入を決めた。「今冬も練習してきて全日本でも使えるようには練習してきていたけど腰とか足首のけががあって使えなかったので、ＮＨＫ杯では復活させるぞと楽しんでやりたい。東京五輪予選以来なので怖さはあるんですけど、その時より技術を変えてやっているので怖さはだいぶ減っているので、自信をもってやるだけです」と気持ちをたかめた。

レジェンドの金言を力にする。ゴールデンウィーク中にＮＴＣで練習を行った際、２０１２年ロンドン、１６年リオデジャネイロ両五輪の個人総合を連覇するなど活躍した内村航平氏に直接指導を受けた。「出る角度などアドバイスをもらいました」と感謝する。さらに、１６年リオ五輪団体金メダルの白井健三氏からもアドバイスを受け強化してきた。

今大会の女子は、全日本の得点の半分を持ち越して行われるため、３・６７だったトップ西山実沙（なんばク）との差はわずかになる。昨年１０年ぶりに制したゲンのいい大会で再び勢いをつけてみせる。

◆世界選手権代表 男女ともに代表は５枠。男子は今大会の得点を持ち越して行われる５月のＮＨＫ杯での上位３人が選出される。得点の半分を持ち越す女子は上位４人が代表入りする。男子の２位まで、女子の３位までの選手は９月の愛知・名古屋アジア大会の代表も兼ねる。残りの枠は、団体総合で貢献できる選手が選出されることになっている。