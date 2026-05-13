「大谷ファン」として知られるタレントのはるな愛（53）が12日（日本時間13日）、米ロサンゼルスで行われたドジャース―ジャイアンツ戦を観戦した。ドジャースタジアム初観戦で大谷翔平投手（31）が12試合＆53打席ぶり7号本塁打をマーク。大谷の本塁打シーンを初めて目の当たりにした後に本紙の取材に応じ、興奮気味に振り返った。

大谷の本塁打が飛び出したのは、1−1の3回だった。先頭で迎えた第2打席で相手先発・ハウザーに対し2ボール1ストライクからの4球目、外角シンカーを強振。打球は逆方向の左中間へグングンと伸び、スタンド最前列に着弾。大谷は本塁打になったことを確認するとダイヤモンドを一周しながら口を大きく開けて首を振りながら天を仰ぎ、安堵の表情を見せた。

はるなはこの一発に「大谷くんのホームランでドジャーススタジアムの歓声に包み込まれてこれぞアメリカ！！！やばい大興奮しています。山本くんも見られて最高」と振り返った。インスタグラムでも球場を背に記念撮影する様子などを投稿した。

先発登板した山本由伸投手は、6回1/3を投げ、6安打で今季ワーストの5失点を喫し、今季4勝目はならなかった。