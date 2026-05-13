モデルでタレントのゆうちゃみが１２日、フジテレビ系「超調査チューズデイ」で、先生同士の恋愛について「大ハマリ」「超面白い」と前のめりで興奮した。

この日は「学校の先生 仕事の裏側ＳＰ」と題し、前回好評だった先生の仕事を特集。何をしているか分かりづらい教頭に密着したり、成績のつけ方、席替えの工夫、授業参観の秘密などを現役教師が匿名で明かした。

その中で「禁断の先生カップル 恋愛の秘密８連発」というものがあり、教師同士の恋愛についての意外なあるあるをドラマ仕立てで紹介。「デートは絶対学区外」「デート時は別人ファッション」などの分かりやすいものから、「出会いは部活の顧問同士が多め」「修学旅行の夜も２人の時間」など驚きの告白も。無事結婚までこぎつけられれば、学年主任↓教頭↓校長の順で報告することも紹介された。

このミニドラマに前のめりだったのがゆうちゃみ。「大ハマリですよ」超面白い。面白すぎる」と大興奮。「他校との練習試合で知り合うとかエモい。修学旅行とか」と言うと、秋元真夏も「学区外（デート）とか、禁断の恋感とかあってやってみたい」とこちらもノリノリだった。