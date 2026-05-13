【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

ウェーブは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、プラモデル「ARX-8 レーバテイン」を展示している。

本製品は、アニメ「フルメタル・パニック！Invisible Victory」に登場する「ARX-8 レーバテイン」を、ウェーブ×橘猫工業のコラボレーションによる新シリーズのプラスチックモデルキットとして、1/35スケールで商品化するもの。

今回イベント会場にて本製品のサンプルを展示しており、「XL-3緊急展開ブースター」や「20mmガトリング式機関砲」、「40mmアサルトライフル」などを装備した最終決戦仕様も展示されているほか、コクピットに搭乗する相良宗介を表現した展示なども行なっている。

(C)賀東招二・四季童子／KADOKAWA／FMP!4