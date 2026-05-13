１３日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比６９．０７ポイント（０．２６％）高の２６４１６．９８ポイントと反発し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９．２５ポイント（０．１０％）高の８８９１．６２ポイントと４日ぶりに反発した。売買代金は１４０２億３７１０万香港ドルとなっている（１２日前場は１４０４億２７１０万香港ドル）。

米中関係の改善期待が相場を支える流れ。トランプ米大統領は１３日夜に北京入りし、中国の習近平・国家主席と１４〜１５日の２日間にわたり会談する予定だ。トランプ氏はホワイトハウスを出発する前、記者団に対し、「さまざまな問題で話し合うが、貿易問題が最優先となるだろう」と語っている。米国の随行団には、ＩＴ機器大手のアップルや石油大手のエクソンモービル、航空機大手のボーイングなど大手企業の最高経営責任者（ＣＥＯ）が招待されるほか、複数投資会社の幹部も同行。大型商談の成立が期待されている。もっとも、会談の内容を見極めたいとするスタンスもあり、上値は限定された。また、米長期金利の上昇や、原油相場の高止まりなども不安視されている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、京東（ＪＤ）系３社の上げが目立つ。電子商取引（Ｅコマース）大手の京東集団（ＪＤドットコム：９６１８／ＨＫ）が７．０％高、宅配サービスの京東物流（ＪＤロジスティクス：２６１８／ＨＫ）が６．５％高、オンライン医療の京東健康（ＪＤヘルス：６６１８／ＨＫ）が６．３％高で引けた。３社はそれぞれ前日引け後に四半期決算を発表。京東集団は前年同期比５３．１％減益だったが、前四半期の赤字から黒字に転換している。京東物流は９５％増益、京東健康も増益だった。

セクター別では、非鉄関連が高い。タングステン開発の佳キン国際資源投資（３８５８／ＨＫ）が５．２％、非鉄金属・鉱石の五鉱資源（１２０８／ＨＫ）が３．５％、銅生産で中国最大手の江西銅業（３５８／ＨＫ）が２．７％、ニッケル大手の新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が２．４％ずつ上昇した。市況高が追い風。１２日の上海期貨交易所（上海商品先物取引所）では、主要な非鉄金属の先物が高く推移している。

設備や発電の電力セクターもしっかり。東方電気（１０７２／ＨＫ）が６．１％高、上海電気集団（２７２７／ＨＫ）が３．８％高、ハルビン電気（１１３３／ＨＫ）が１．５％高、華電国際電力（１０７１／ＨＫ）が１．７％高、華能国際電力（９０２／ＨＫ）が１．０％高で前場取引を終えた。

半面、医薬セクターは安い。英セキ智能（３６９６／ＨＫ）が７．５％、長風薬業（２６５２／ＨＫ）が２．９％、三生製薬（１５３０／ＨＫ）が２．８％、四環医薬ＨＤ集団（４６０／ＨＫ）が２．６％ずつ下落した。

本土マーケットも反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．０９％高の４２１８．２２ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。公益、インフラ関連、素材なども買われた。半面、金融は安い。不動産、医薬、消費、自動車、空運も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）