これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「ふせんセット」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『SNOOPY 超ボリューム！ ふせんセット BOOK』（宝島社）の「ふせんセット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『SNOOPY 超ボリューム！ ふせんセット BOOK』の「ふせんセット」が見逃せない！


宝島社から6月12日に発売される『SNOOPY 超ボリューム！ ふせんセット BOOK』（税込1089円）。付録として、「ふせんセット」が付いてきます。

21種類・全420枚という圧倒的なボリューム感！


今回の付録は、スヌーピーとその仲間たちがデザインされた全21種類ものふせんがセットになっています。合計420枚という大容量なので、残数を気にせず仕事や勉強でたっぷり使えるのが嬉しいポイント。カラフルで楽しいデザインが揃っており、デスク周りを華やかに彩ってくれます。

用途に合わせて使い分けられる多彩なバリエーション


資料や本からキャラクターがぴょこんと飛び出すインデックスタイプや、折りたたんでメッセージを隠せるタイプなど、機能性も抜群です。手帳のデコレーションにはもちろん、壁や冷蔵庫に貼るTO DOリストとしても大活躍してくれます。スヌーピーファンならずとも手に入れたくなる、実用的でハッピーなアイテムに仕上がっています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)