【付録】SNOOPYの「ふせんセット」が付いてくる！ 予約必須の『SNOOPY 超ボリューム！ ふせんセット BOOK』は6月12日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『SNOOPY 超ボリューム！ ふせんセット BOOK』（宝島社）の「ふせんセット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月12日に発売される『SNOOPY 超ボリューム！ ふせんセット BOOK』（税込1089円）。付録として、「ふせんセット」が付いてきます。
今回の付録は、スヌーピーとその仲間たちがデザインされた全21種類ものふせんがセットになっています。合計420枚という大容量なので、残数を気にせず仕事や勉強でたっぷり使えるのが嬉しいポイント。カラフルで楽しいデザインが揃っており、デスク周りを華やかに彩ってくれます。
資料や本からキャラクターがぴょこんと飛び出すインデックスタイプや、折りたたんでメッセージを隠せるタイプなど、機能性も抜群です。手帳のデコレーションにはもちろん、壁や冷蔵庫に貼るTO DOリストとしても大活躍してくれます。スヌーピーファンならずとも手に入れたくなる、実用的でハッピーなアイテムに仕上がっています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『SNOOPY 超ボリューム！ ふせんセット BOOK』の「ふせんセット」が見逃せない！
宝島社から6月12日に発売される『SNOOPY 超ボリューム！ ふせんセット BOOK』（税込1089円）。付録として、「ふせんセット」が付いてきます。
21種類・全420枚という圧倒的なボリューム感！
今回の付録は、スヌーピーとその仲間たちがデザインされた全21種類ものふせんがセットになっています。合計420枚という大容量なので、残数を気にせず仕事や勉強でたっぷり使えるのが嬉しいポイント。カラフルで楽しいデザインが揃っており、デスク周りを華やかに彩ってくれます。
用途に合わせて使い分けられる多彩なバリエーション
資料や本からキャラクターがぴょこんと飛び出すインデックスタイプや、折りたたんでメッセージを隠せるタイプなど、機能性も抜群です。手帳のデコレーションにはもちろん、壁や冷蔵庫に貼るTO DOリストとしても大活躍してくれます。スヌーピーファンならずとも手に入れたくなる、実用的でハッピーなアイテムに仕上がっています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)