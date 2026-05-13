元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄（30）が12日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。かつての食事会でのサプライズに不満をもらす場面があった。

この日は「女性アナウンサーとジェンダーギャップ」をテーマに、元局アナが集結。MCの上田晋也、森のほか、元NHKの中川安奈、元TBSの小島慶子、吉田明世、タレントの大久保佳代子、俳優の前田公輝でトークをくり広げた。

番組では、街で女子アナに対するイメージ調査を実施。すると「見た目が綺麗、華やか」「高学歴で頭が良さそう」「野球選手と恋愛、結婚」「あざとい」「ちやほやされる」「顔が売れたらフリーになってタレント化する」などのイメージが紹介された。

これに、森は「私が凄い気になるのは、女性アナウンサーっていうだけで“スポーツ選手が好きだ”っていうふうに勝手にイコールにされてしまう」と吐露した。

「前に、知り合いだけでご飯に行く予定があったんですけど、お店に行ったらサプライズゲストみたいな感じで、スポーツ選手の方がいらして。“将来有望だから、お前行けよ”みたいな感じで、勝手に“好きでしょ”みたいな感じで、アナウンサーだというだけで、それを決められたのはちょっと心外だなって」と不満をもらした。