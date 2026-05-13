【「KIRE-NA（キレーナ）」 ちいかわデザイン】 4月下旬より順次発売 価格： 単品（全10色）各308円 5色セット（全2種）各1,540円

サンスター文具は、パイロットコーポレーションと協業し、ちいかわデザインの蛍光ペン「KIRE-NA（キレーナ）」（全10色）を4月下旬に発売した。価格は各308円。販売は、全国の文具店、量販店、専門店、オンラインショップなどにて順次行なわれている。

「KIRE-NA（キレーナ）」は、きれいに整理されたノートや教科書で学習意欲を高めたいという学生のニーズに応えたツインタイプの蛍光ペン。今回、ベーシックカラー5色とペールトーンカラー5色の、それぞれの類似色が「ちいかわ」デザインで展開されている。ベーシックカラーには「パーティー柄」、ペールトーンカラーには「パジャマ柄」を採用。また、「KIRE-NA ちいかわ 5色セット」（全2種）も同時発売されている。価格は各1,540円。

「パーティー柄」、「パジャマ柄」デザイン

蛍光ペン「『KIRE-NA（キレーナ）』 ちいかわデザイン」

本体サイズ：約φ10.9×H136.6mm

主な仕様：インキ（水性顔料インキ）／方式（ツインキャップ式）

単品（全10色）

価格：各308円

＜ベーシックカラー＞

イエロー・ピンク・ブルー・グリーン・オレンジ

＜ペールトーンカラー＞

ウォームグレー・ペールグリーン・ペールオレンジ・ペールブルー・ペールピンク

5色セット（全2種）

価格：各1,540円

ベーシックカラーセット・ペールトーンカラーセット

(C)nagano

