「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１３日午後１時現在でサンリオ<8136.T>が「買い予想数上昇」１位となっている。



サンリオは前日終値近辺で弱含みもみ合い。朝方は高く推移する場面もあったが、上値の重さが意識されやすい状況で買いが続かない。５月１３日に予定していた決算発表を延期すると１日に明らかにし連休明けの７日に株価が急落、年初来安値を更新した経緯がある。同社の常務取締役が、グループ子会社から別途報酬を受領していた疑いがあることが判明し、これが決算発表延期の理由だが、会社側では、同事案による業績に対する影響は現時点で軽微との見方を示していることもあって、悪目買いの対象としてマークする動きもあるようだ。



出所：MINKABU PRESS