ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』が、『グローバルOTTアワード2026』の「オリジナル作品賞（OTT）」最優秀賞候補に選出されたことが発表された。あわせて、本作で主演を務めた柴咲コウも「主演女優賞」の最優秀賞候補に選ばれている。

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『グローバルOTTアワード2026』は、昨年より釜山国際映画祭に併設された、全世界のテレビ・OTT・オンラインコンテンツを対象に優れたコンテンツの功績を讃える、アジア最大規模の国際的なコンクール。最優秀賞は、2026年6月に韓国・釜山で開催される授賞式で発表される予定だ。

「作品賞」にノミネートされた『スキャンダルイブ』は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、スキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいくサスペンスドラマ。初回配信から10日間で総視聴数が400万を突破し、ABEMAのドラマランキングに5週連続で1位にランクイン。世界配信しているNetflixでも日本における「今日のシリーズ TOP10（11月20日）」で初登場2位を記録し、第3話放送週でも「今日のシリーズ TOP10（12月5日～7日）」以降3日間連続で上位を獲得した。

また、今年に入ってからABEMAオリジナル作品が海外アワードにノミネートされるのは、今回を含め10部門目となる。5月8日には、のん主演『MISS KING / ミス・キング』がドイツの国際映像祭『ワールド・メディア・フェスティバル 2026』において、エンターテインメント（フィクション）部門の作品としては史上初となる最高賞（intermedia-globe Grand Prix）のグランプリを受賞しており、ABEMAオリジナルコンテンツへの国際的な評価が高まりを見せている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）