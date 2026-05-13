BE:FIRST・JUNONが映画『RYUJI 竜二』主要キャストに抜擢！ティーザーポスター2点＆特報映像解禁

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BE:FIRST・JUNONが、映画『RYUJI 竜二』主要キャストとして出演することがわかった。

■主人公・竜二（柳楽優弥）の妻・まり子役に川栄李奈、舎弟コンビ 直とひろし役に萩原利久、JUNON（BE:FIRST）が決定

1983年に公開され、時代を超えて熱狂的に語り継がれてきた、金子正次による伝説的映画『竜二』。その魂を受け継ぐあらたな作品、映画『RYUJI 竜二』（配給：カルチュア・パブリッシャーズ）が、主演に柳楽優弥、監督に水田伸生を迎え、2026年10月30日より全国公開となる。

このたび、主人公・竜二を取り巻く主要キャストが解禁され、さらにティザーポスター2点および特報映像が初解禁となった。

竜二を愛する芯の強い女性・まり子役には、舞台『千と千尋の神隠し Spirited Away』での好演も記憶に新しい川栄李奈。人生につまずいた時に出会った竜二に救われ、裏社会の世界の人間だと分かりながらも、心から竜二を愛する妻を演じる。

そして、竜二を「兄貴」と慕い、その背中を追い続ける実直な舎弟・直役を演じるのは、『美しい彼』シリーズや『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』（25）など、話題作への主演が続く若手実力派・萩原利久。お調子者でどこか危うさを漂わせながらも、竜二への強い憧れを抱く弟分を熱演する。

さらに、もう一人の舎弟・ひろし役には、ダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTのJUNON。2025年公開の映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（25）で俳優デビューを果たし、本作が映画出演2作品目となる。持ち前の華やかさを感じさせながらも、静かでまっすぐな一面を持つひろし。竜二を心から尊敬し、裏社会で成り上がる弟分を演じる。

また、解禁された2種のティザーポスターには、「俺たちは、ずっと一緒だ。」という、彼らの生き様を映し出す、力強くも儚いコピーが添えられている。

まり子（川栄李奈）のビジュアルでは、竜二と家族になることを決意した瞬間を切り取っている。どこか嬉しさを滲ませながらも、決して晴れやかとは言い切れない。その複雑な感情を抱えた繊細な表情が印象的なビジュアルとなっている。

■【画像】ティザーポスター

一方、竜二（柳楽優弥）と舎弟の直（萩原利久）、ひろし（JUNON）のビジュアルでは、新宿・歌舞伎町を肩で風を切って歩く三人の姿を映し出す。血の繋がりを超えた、切っても切れない強い絆を感じさせるビジュアルに仕上がった。

あわせて解禁された特報映像では、竜二が守り抜こうとする“2つの家族”が映し出されている。直とひろしの二人の舎弟を家族として可愛がる竜二。そしてまり子との間に新しい命が誕生する。

「俺、辞めるわ。ヤクザ。」愛する妻子のため、カタギになることを決意した竜二。あらたな生活に幸せを感じる一方で、地道な日々に「楽じゃねえなあ」とつい本音が溢れるシーンが映し出される。そんな中、組を抜けた竜二のもとへ助けを求めて現れるもうひとつの“家族”直とひろし。交わることのない世界で、竜二の心は大きく掻き乱される。

人気実力を兼ね備えたキャスト陣が集結し、究極の愛と絆の物語を描く『RYUJI 竜二』。日本映画史に再び名を刻む伝説が、いま再び幕を開ける。

■キャスト コメント

■【動画】『RYUJI 竜二』特報映像

■映画情報

『RYUJI 竜二』

10月30日（金）全国公開

原作：金子正次「竜二」

主演：柳楽優弥

出演：川栄李奈、萩原利久、JUNON（BE:FIRST）

監督：水田伸生

企画プロデュース・制作：セディックインターナショナル

制作協力：ダブル・フィールド

配給：カルチュア・パブリッシャーズ

(C)2026「RYUJI」製作委員会

■関連リンク

作品サイト

https://devulm.com/ryuji_movie/