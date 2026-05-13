回転寿司チェーン「くら寿司」にて「回転寿司 店舗数 世界No.1」として、ギネス世界記録に正式認定されたことを記念した「ギネス世界記録TM達成記念」フェアを開催！

期間・数量限定で「生サーモン（一貫）」が特別価格になるほか、「国産天然本まぐろねぎまぐろ」や「本ずわいがに二種盛り」など豪華な海の幸が楽しめます☆

くら寿司「ギネス世界記録TM達成記念」フェア

開催期間：2026年5月15日（金）〜

開催店舗：「くら寿司」店舗

回転レーンにさまざまな寿司やサイドメニューが流れてくるという日本生まれの文化である回転寿司本来の楽しさを大切にしたいという考えから、米国や台湾を含む全店舗にて回転レーンでメニューを提供した「くら寿司」

「回転寿司 店舗数 世界No.1」として、ギネス世界記録に正式認定されました！

※正式記録名：「Largest rotating conveyor belt sushi restaurant chain」（最大の回転寿司チェーン） 達成年月日： 2025年12月19日

これを記念して、「ギネス世界記録TM達成記念」フェアを開催。

「生サーモン（一貫）」が全店で特別価格の110円（税込）で提供されるほか、「国産天然本まぐろねぎまぐろ」や「本ずわいがに二種盛り」など豪華な海の幸が登場します☆

生サーモン（一貫）

価格：110円

販売期間：2026年5月15日（金）〜5月24日（日）

※全店同一価格での販売

世界的にも人気で価格が高騰している上質な「生サーモン（一貫）」を、全店で特別価格の110円で期間限定販売。

厳選したアトランティックサーモンを空輸し、一度も冷凍加工をしないため、柔らかくトロっとした食感が魅力です。

国産天然本まぐろねぎまぐろ

価格：280円

販売期間：2026年5月15日（金）〜6月7日（日）

「国産天然本まぐろねぎまぐろ」は、天然本まぐろを使用した高級ねぎまぐろで、天然物ならではのマグロの深い味わいが特徴。

粗くたたき加工することで、なめらかな舌触りの中にマグロの旨みもしっかりと感じられます。

本ずわいがに二種盛り

価格：380円

販売期間：2026年5月15日（金）〜5月24日（日）

水揚げ後すぐに茹でるなど、旨みを逃がさない特別な加工方法を採用した「本ずわいがに二種盛り」も登場。

濃厚な旨みを味わえる“カニの王様”本ズワイガニの開きと、かに身の2種の食べ比べを、一皿で楽しめます☆

濃厚うに（一貫）

価格：230円

販売期間：2026年5月15日（金）〜6月21日（日）

添加物の「ミョウバン」を一切使用しておらず、苦みがない味わいが特徴の「濃厚うに（一貫）」

口の中でとろけていくような舌触りと濃厚な旨み、鼻に抜ける上品な磯の香りを堪能できます。

【仙台名物】牛タン焼き（一貫）

価格：280円

販売期間：2026年5月15日（金）〜5月24日（日）

魚介のみならず、仙台で親しまれている牛タンをイメージした「【仙台名物】牛タン焼き（一貫）」も登場。

牛タンに合うよう仕上げた南蛮味噌は、青唐辛子味噌とくら寿司特製味噌をブレンドし、辛みとコクを引き立て、ピリッとした辛さの中に旨みを感じられます。

※店舗により価格は異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります

韓国料理をイメージした新メニュー「寿司屋のビビンバ」

価格：200円

販売期間：2026年5月15日（金）〜5月24日（日）

持帰り：不可

ビビンバをミニカップで再現した、見た目が華やかな「寿司屋のビビンバ」

シャリに、具材はナムル、肉味噌、温玉を使用。もやしの食感と菜の花の彩りが目を引きます。

全体を混ぜることで肉味噌の辛みとシャリの酸味が調和し、一体感のある味わいを楽しめるサイドメニューです。

※店舗により価格は異なります

※予定数量に達し次第、販売終了となります

超熟成シリーズ「超熟成 太刀魚（一貫）」

価格：115円

販売期間：2026年5月15日（金）〜5月24日（日）

くら寿司独自の“二段階熟成”を施すことで、淡泊な味わいの太刀魚の旨みを最大限引き出された「超熟成 太刀魚（一貫）」

よりもっちりとした食感が堪能できる一品です。

※店舗により価格は異なります

※予定数量に達し次第、販売終了となります

超熟成シリーズとは

独自の技術により一定時間寝かせることで旨みを引き出し、さらなる旨みを追求すべく、自社セントラルキッチンの最新技術“二段階熟成”を取り入れたシリーズ。

ネタにあわせた異なる熟成方法を追加で施すことで、それぞれのネタの味わいや食感のよさを最大限に引き出しています。

お得に楽しめる生サーモンをはじめ、こだわりの天然・熟成ネタが味わえる！

くら寿司の「ギネス世界記録TM達成記念」フェアは、2026年5月15日（金）より開催です。

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