松村沙友理、第1子出産で“ママの顔”に 出産してから変化したこととは
【モデルプレス＝2026/05/13】元乃木坂46で女優の松村沙友理が13日、都内で行われた「auでんち」PR発表会に、お笑い芸人の横澤夏子とともに出席した。
【写真】33歳元乃木坂、第1子出産で“ママの顔”に
3月12日に第1子の出産を発表し、1児のママとなった松村。これまで「さゆりんご」と自身を呼んでいたが、きょうは「新米ママのさゆりんごで〜す。ママりんごです〜」と新たなフレーズも登場した。
出産してから変化したことを問われると、「めっちゃあります」といい、「1番は時間の感覚が変わった。前までは友達とご飯食べるとき20時から集合とかあったけど、今は20時はお布団で寝かしつけしている。最近、『きょうも1日終わりだな』って思うのが15時なんです。1日あっと言う間だと思うのは15時。何でも早くなったなって感じますね。一気に変わりました」と明かす。先輩ママの横澤は「お母さんスタイルになったんだね」としみじみと話を聞いていた。
一方、横澤は母として成長したことは「子どもの保育園帰りに公園に寄り道できるようになったこと」という。「公園によって帰るママが、私が思う最強ママ。いままでできなかったけど、月1回くらいできるようになった。公園で遊んで早く寝てくれる期待をして公園に行っている。だけど17時くらいになると『いつ帰るんだ？』ってなるけど（笑）。でも公園に行けるパワフルさ、成長できた」と紹介した。（modelpress編集部）
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【写真】33歳元乃木坂、第1子出産で“ママの顔”に
◆松村沙友理、ママになって変化したこととは
3月12日に第1子の出産を発表し、1児のママとなった松村。これまで「さゆりんご」と自身を呼んでいたが、きょうは「新米ママのさゆりんごで〜す。ママりんごです〜」と新たなフレーズも登場した。
◆横澤夏子、母として成長したこと
一方、横澤は母として成長したことは「子どもの保育園帰りに公園に寄り道できるようになったこと」という。「公園によって帰るママが、私が思う最強ママ。いままでできなかったけど、月1回くらいできるようになった。公園で遊んで早く寝てくれる期待をして公園に行っている。だけど17時くらいになると『いつ帰るんだ？』ってなるけど（笑）。でも公園に行けるパワフルさ、成長できた」と紹介した。（modelpress編集部）
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